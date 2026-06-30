У Криму після вибухів загорілася Сакська ТЕЦ: що відомо

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У тимчасово окупованому Криму після серії вибухів сталася масштабна пожежа на Сакській теплоелектроцентралі

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер" із посиланням на супутникові дані, передає RegioNews.

Зазначається, що об’єкт зазнав значних пошкоджень. Зокрема, головний корпус ТЕЦ повністю згорів, один із паливних резервуарів знищено, ще один — пошкоджено.

За словами очевидців, дим із труб станції не фіксується, а сама теплоелектроцентраль, ймовірно, не працює.

Як відомо, у ніч на 28 червня на території ТЕЦ пролунало близько 16 вибухів, після чого виникла пожежа.

Сакська ТЕЦ має електричну потужність 149,4 МВт і теплову потужність 138 Гкал/год та є одним із ключових джерел теплопостачання в регіоні.

Після інциденту в Саках і Сакському районі запроваджені графіки відключення електроенергії.

Нагадаємо, раніше військові Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по виробничих потужностях нафтопереробних підприємств групи "Башнафта" в російському місті Уфа. Ці цілі знаходяться на відстані 1500 кілометрів від державного кордону України.