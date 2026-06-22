12:35  22 июня
ВСУ ударили по мосту окупантов на Запорожье: появилось видео
10:19  22 июня
Во Львове в результате ДТП пострадали четыре человека, среди них – два ребенка
08:21  22 июня
Поехал кататься на велосипеде: на Ровенщине утонул 13-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
22 июня 2026, 10:15

В Черном море у берегов Крыма зафиксировали четыре землетрясения: что известно

22 июня 2026, 10:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 22 июня, в районе аннексированного Крымского полуострова зафиксировали сразу четыре землетрясения. Эпицентры подземных толчков находились в акватории Черного моря

Об этом сообщает Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

По данным специалистов, землетрясения произошли примерно в 13 километрах от побережья Крыма на глубине около 16 километров. Магнитуда колебаний составляла от 3,3 до 3,8 балла.

Подземные толчки были зафиксированы в 5:09, 5:27, 6:14 и 7:11 по местному времени.

В центре отметили, что подобные колебания относятся к категории "ощутимых" землетрясений.

Пока информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Землетрясения в Украине

Хотя Украина не одна из самых сейсмических стран мира, здесь землетрясения случаются чаще, чем большинство людей думают.

За последние несколько лет на ее территории было зафиксировано более 90 сейсмических толчков разной силы – большинство из них были слабыми и почти не ощущались людьми.

Сейсмическая активность наиболее заметна в западных регионах, в частности, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье, а также в частях Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областей.

Сила толчков обычно невелика: более слабые землетрясения (магнитудой до ~3-4 баллов) – самые распространенные, и они редко наносят существенный вред.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Крым землетрясение Черное море толчки колебания
В магазинах Крыма пустеют полки: исчезают сахар, соль и мука
09 июня 2026, 07:15
В Крыму пассажиров автобусов заставляют проходить через металлодетекторы
23 мая 2026, 12:58
В Крыму в школе обрушился балкон с детьми: 10 пострадавших
20 мая 2026, 13:44
Все новости »
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Черное небо Москвы: как война изменяет реальность России
22 июня 2026, 12:59
На Львовщине иностранец на Opel протаранил легковушку и автобус: травмировались пять человек
22 июня 2026, 12:42
ВСУ ударили по мосту окупантов на Запорожье: появилось видео
22 июня 2026, 12:35
Атака на Полтавщину 20 июня: трое детей остаются в тяжелом состоянии
22 июня 2026, 12:06
Требовали $250 тысяч за несуществующий долг: на Черкащине банда год терроризировала семью
22 июня 2026, 11:57
Россияне ударили двумя ракетами по учебным заведениям в Сумской области: что известно
22 июня 2026, 11:46
В Черкассах автомобиль сбил на пешеходном переходе двух молодых людей
22 июня 2026, 11:31
Возвращение из СОЧ по сокращенной процедуре: что не так с нововведением
22 июня 2026, 11:18
В Киеве будут судить мошенника, который выманил у волонтера 30 тысяч долларов на закупку "Мавиков"
22 июня 2026, 10:54
В Кривом Роге мужчина выпрыгнул из окна 13-го этажа и погиб
22 июня 2026, 10:49
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Игорь Луценко
Андрей Ильенко
Юрий Касьянов
Все блоги »