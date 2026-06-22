В Черном море у берегов Крыма зафиксировали четыре землетрясения: что известно

Иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 22 июня, в районе аннексированного Крымского полуострова зафиксировали сразу четыре землетрясения. Эпицентры подземных толчков находились в акватории Черного моря

Об этом сообщает Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

По данным специалистов, землетрясения произошли примерно в 13 километрах от побережья Крыма на глубине около 16 километров. Магнитуда колебаний составляла от 3,3 до 3,8 балла.

Подземные толчки были зафиксированы в 5:09, 5:27, 6:14 и 7:11 по местному времени.

В центре отметили, что подобные колебания относятся к категории "ощутимых" землетрясений.

Пока информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Землетрясения в Украине

Хотя Украина не одна из самых сейсмических стран мира, здесь землетрясения случаются чаще, чем большинство людей думают.

За последние несколько лет на ее территории было зафиксировано более 90 сейсмических толчков разной силы – большинство из них были слабыми и почти не ощущались людьми.

Сейсмическая активность наиболее заметна в западных регионах, в частности, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье, а также в частях Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областей.

Сила толчков обычно невелика: более слабые землетрясения (магнитудой до ~3-4 баллов) – самые распространенные, и они редко наносят существенный вред.