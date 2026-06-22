У Чорному морі біля Криму зафіксували чотири землетруси: що відомо

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 22 червня, в районі анексованого Кримського півострова зафіксували одразу чотири землетруси. Епіцентри підземних поштовхів знаходилися в акваторії Чорного моря

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

За даними фахівців, землетруси сталися приблизно за 13 кілометрів від узбережжя Криму на глибині близько 16 кілометрів. Магнітуда коливань становила від 3,3 до 3,8 бала.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 5:09, 5:27, 6:14 та 7:11 за місцевим часом.

У центрі зазначили, що такі коливання належать до категорії "відчутних" землетрусів.

Наразі інформації про можливі руйнування чи постраждалих не надходило.

Землетруси в Україні

Хоч Україна не є однією з найсейсмічніших країн світу, тут землетруси трапляються частіше, ніж більшість людей думає.

За останні кілька років на її території було зафіксовано понад 90 сейсмічних поштовхів різної сили –більшість із них були слабкими і майже не відчувалися людьми.

Сейсмічна активність найпомітніша в західних регіонах, зокрема у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті, а також у частинах Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Вінницької та Полтавської областей.

Сила поштовхів зазвичай невелика: більш слабкі землетруси (магнітудою до ~3-4 балів) – найпоширеніші, і вони рідко завдають суттєвої шкоди.