В Крыму пассажиров автобусов заставляют проходить через металлодетекторы
Во временно оккупированном Крыму российские захватчики ужесточают проверки пассажиров на автостанциях
Об этом сообщило движение сопротивления "Желтая Лента", передает RegioNews.
Отмечается, что дополнительные меры контроля были введены для автобусов дальнего сообщения в Симферополе.
По информации активистов, пассажиров принудительно высаживают из автобусов вместе с вещами и заставляют проходить через сканеры и металлодетекторы. Сам транспорт оккупанты тщательно осматривают.
Формально подобные проверки российская оккупационная администрация объясняет "усилением безопасности". В то же время, в движении сопротивления подчеркивают, что фактически речь идет об очередном усилении контроля над гражданским населением на полуострове.
Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области россияне усиливают слежку за населением. В общественных местах планируется установка новых камер. В частности, на центральных улицах, возле административных построек, на остановках общественного транспорта и площадях. Официально это объясняют "повышением безопасности".