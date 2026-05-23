В Крыму пассажиров автобусов заставляют проходить через металлодетекторы

Об этом сообщило движение сопротивления "Желтая Лента", передает RegioNews.

Отмечается, что дополнительные меры контроля были введены для автобусов дальнего сообщения в Симферополе.

По информации активистов, пассажиров принудительно высаживают из автобусов вместе с вещами и заставляют проходить через сканеры и металлодетекторы. Сам транспорт оккупанты тщательно осматривают.

Формально подобные проверки российская оккупационная администрация объясняет "усилением безопасности". В то же время, в движении сопротивления подчеркивают, что фактически речь идет об очередном усилении контроля над гражданским населением на полуострове.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области россияне усиливают слежку за населением. В общественных местах планируется установка новых камер. В частности, на центральных улицах, возле административных построек, на остановках общественного транспорта и площадях. Официально это объясняют "повышением безопасности".