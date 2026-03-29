29 березня 2026, 12:48

Сили безпілотних систем знищили у Криму ворожу техніку на мільйони доларів

29 березня 2026, 12:48
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Бійці Сил безпілотних систем у ніч на 29 березня вдарили по російській базі у Криму

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.

За його словами, внаслідок атаки було знищено три РСЗВ БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" та трансзаряджальну машину для Торнадо.

За оцінками експертів, вартість однієї модернізованої пускової установки "Торнадо-С" може становити кілька мільйонів доларів США, а один керований снаряд 300-мм – десятки/сотні тисяч доларів.

Як повідомлялось, на днях українські спецпризначенці знищили у Криму пускову установку гіперзвукових ракет вартістю понад 200 мільйонів доларів.

