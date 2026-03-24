Украинские спецназовцы уничтожили в Крыму пусковую установку гиперзвуковых ракет стоимостью более 200 миллионов долларов

В ночь на 24 марта мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины выследили в Крыму колонну пусковых установок, которая двигалась к позициям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Telegram-канал ГУР МО Украины.

"В результате точных ударов разведчиков уничтожена одна из пусковых и две дорогостоящие ракеты "циркон", еще один "бастион" получил повреждения", - говорится в сообщении.

В результате спецоперации были убиты и ранены семь оккупантов.

По информации западных специалистов, цена только одного "Циркона", без пусковой установки – около 210 миллионов долларов.

Как сообщалось, в середине марта ВСУ поразили вражескую станцию из состава зенитного ракетного комплекса в районе Севастополя в аннексированном Крыму.