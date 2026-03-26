17:57  26 марта
Харьков начали атаковать новые российские беспилотники
15:39  26 марта
Во Львовской области будут судить руководителя ТЦК, который "забыл" задекларировать имущество на 8 миллионов
14:55  26 марта
В Полтаве ветеран ВСУ спустил собаку на полицейских – суд вынес приговор
UA | RU
UA | RU
26 марта 2026, 16:48

В Черном море атаковали танкер РФ

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Черном море был атакован танкер российского теневого флота Altura, перевозивший нефть. Власти Турции заявили, что судно поразил неизвестный морской дрон

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

По данным канала, Altura атаковал подводный беспилотник.

В результате удара судно получило повреждение палубы, мостика и машинного отделения, куда начала затекать вода.

На борту танкера в момент удара находились 27 членов экипажа. Как утверждается, они не пострадали.

Напомним, на днях украинские военные поразили российское боевое судно стоимостью в сотни миллионов долларов. Речь идет о патрульном ледоколе "Пурга".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »