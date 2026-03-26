В Черном море атаковали танкер РФ

В Черном море был атакован танкер российского теневого флота Altura, перевозивший нефть. Власти Турции заявили, что судно поразил неизвестный морской дрон

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

По данным канала, Altura атаковал подводный беспилотник.

В результате удара судно получило повреждение палубы, мостика и машинного отделения, куда начала затекать вода.

На борту танкера в момент удара находились 27 членов экипажа. Как утверждается, они не пострадали.

Напомним, на днях украинские военные поразили российское боевое судно стоимостью в сотни миллионов долларов. Речь идет о патрульном ледоколе "Пурга".