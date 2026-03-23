В Украине вынесли приговоры трем экспрокурорам, работавшим на оккупационную "прокуратуру" Крыма
Суды вынесли обвинительные приговоры трем бывшим работникам прокуратуры Автономной Республики Крым
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Следствие установило, что после оккупации полуострова в 2014 году они добровольно перешли на сторону государства-агрессора и начали работать в незаконно созданных органах прокуратуры Республики Крым.
"Фигуранты занимали разные должности в оккупационных структурах, готовили процессуальные документы, поддерживали обвинения в судах и фактически обеспечивали функционирование незаконной системы правосудия по законодательству РФ", – говорится в сообщении.
Суды признали виновными фигурантов в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества, еще двоим – по 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
