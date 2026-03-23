23 марта 2026, 15:49

В Украине вынесли приговоры трем экспрокурорам, работавшим на оккупационную "прокуратуру" Крыма

иллюстративное фото: из открытых источников
Суды вынесли обвинительные приговоры трем бывшим работникам прокуратуры Автономной Республики Крым

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следствие установило, что после оккупации полуострова в 2014 году они добровольно перешли на сторону государства-агрессора и начали работать в незаконно созданных органах прокуратуры Республики Крым.

"Фигуранты занимали разные должности в оккупационных структурах, готовили процессуальные документы, поддерживали обвинения в судах и фактически обеспечивали функционирование незаконной системы правосудия по законодательству РФ", – говорится в сообщении.

Суды признали виновными фигурантов в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества, еще двоим – по 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, РФ эксплуатирует мигрантов в Крыму как рабочую силу и военный резерв. Документы часто забирают бригадиры или посредники, поэтому люди фактически оказываются в полной зависимости от работодателей.

23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
