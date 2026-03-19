Дело Шурмы: заочно арестованный экс-чиновник "Запорожьеоблэнерго"

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом пишет издание "Слово и Дело" со ссылкой на решение суда, передает RegioNews.

Речь идет о деле завладения 141 млн грн на "зеленом" тарифе, в котором подозрение получил экс-замруководителя Офиса Президента Ростислав Шурма.

Виктор Митченко покинул Украину 25 сентября 2024 года и больше не возвращался на ее территорию. Заочно сообщение о подозрении было вручено 21 января 2026 года. Впоследствии его объявили в розыск, включая международный.

Суд постановил удовлетворить ходатайство и избрал меру пресечения в форме содержания под стражей.

В документах указано, что после задержания подозреваемого необходимо в течение 48 часов решить вопрос о применении избранного мероприятия или его пересмотре на более мягкий, о чем будет составлено соответствующее постановление.

Скандал с "зеленым" тарифом: что известно

НАБУ и САП разоблачили схему завладения средствами по "зеленому" тарифу, действовавшую в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

По данным следствия, сообщено о подозрении 9 лицам, среди которых бывший заместитель Руководителя Офиса Президента и эксчлен наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Имени антикоррупционные органы не назвали, но по данным народного депутата Ярослава Железняка, речь идет о Ростиславе Шурме.

По данным СМИ, сам Шурма исключает обвинения и заявлял о готовности сотрудничать со следствием.

В июле 2025 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с немецкими правоохранителями провели обыск бывшего заместителя главы Офиса Президента.

По данным "Украинской правды", после обысков Шурма переехал в Австрию. Как отмечают журналисты, в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, тогда как Австрия "крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов разных уголовных дел".

В феврале 2026 года Ростислава Шурму и его брата Олега объявили в розыск.