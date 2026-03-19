10:30  19 марта
На Буковине судили мужчин, которые жестоко расправились с пенсионерами
08:22  19 марта
В Николаеве пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП
07:52  19 марта
На Полтавщине АЗС больше года продавала топливо без лицензии
UA | RU
UA | RU
19 марта 2026, 10:59

Дело Шурмы: заочно арестованный экс-чиновник "Запорожьеоблэнерго"

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу бывшего коммерческого директора ПАО "Запорожьеоблэнерго" Виктора Митченко

Об этом пишет издание "Слово и Дело" со ссылкой на решение суда, передает RegioNews.

Речь идет о деле завладения 141 млн грн на "зеленом" тарифе, в котором подозрение получил экс-замруководителя Офиса Президента Ростислав Шурма.

Виктор Митченко покинул Украину 25 сентября 2024 года и больше не возвращался на ее территорию. Заочно сообщение о подозрении было вручено 21 января 2026 года. Впоследствии его объявили в розыск, включая международный.

Суд постановил удовлетворить ходатайство и избрал меру пресечения в форме содержания под стражей.

В документах указано, что после задержания подозреваемого необходимо в течение 48 часов решить вопрос о применении избранного мероприятия или его пересмотре на более мягкий, о чем будет составлено соответствующее постановление.

Скандал с "зеленым" тарифом: что известно

НАБУ и САП разоблачили схему завладения средствами по "зеленому" тарифу, действовавшую в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

По данным следствия, сообщено о подозрении 9 лицам, среди которых бывший заместитель Руководителя Офиса Президента и эксчлен наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Имени антикоррупционные органы не назвали, но по данным народного депутата Ярослава Железняка, речь идет о Ростиславе Шурме.

По данным СМИ, сам Шурма исключает обвинения и заявлял о готовности сотрудничать со следствием.

В июле 2025 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с немецкими правоохранителями провели обыск бывшего заместителя главы Офиса Президента.

По данным "Украинской правды", после обысков Шурма переехал в Австрию. Как отмечают журналисты, в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, тогда как Австрия "крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов разных уголовных дел".

В феврале 2026 года Ростислава Шурму и его брата Олега объявили в розыск.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
