В Україні винесли вироки трьом експрокурорам, які працювали на окупаційну "прокуратуру" Криму
Суди винесли обвинувальні вироки трьом колишнім працівникам прокуратури Автономної Республіки Крим
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Слідство встановило, що після окупації півострова у 2014 році вони добровільно перейшли на бік держави-агресора та почали працювати в незаконно створених органах "прокуратури Республіки Крим".
"Фігуранти обіймали різні посади в окупаційних структурах, готували процесуальні документи, підтримували обвинувачення в судах та фактично забезпечували функціонування незаконної системи правосуддя за законодавством рф", – йдеться у повідомленні.
Суди визнали винними фігурантів у державній зраді і засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна, ще двом – по 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
