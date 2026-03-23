В Україні винесли вироки трьом експрокурорам, які працювали на окупаційну "прокуратуру" Криму

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що після окупації півострова у 2014 році вони добровільно перейшли на бік держави-агресора та почали працювати в незаконно створених органах "прокуратури Республіки Крим".

"Фігуранти обіймали різні посади в окупаційних структурах, готували процесуальні документи, підтримували обвинувачення в судах та фактично забезпечували функціонування незаконної системи правосуддя за законодавством рф", – йдеться у повідомленні.

Суди визнали винними фігурантів у державній зраді і засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна, ще двом – по 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, РФ експлуатує мігрантів у Криму як робочу силу та військовий резерв. Документи часто забирають бригадири або посередники, через що люди фактично опиняються у повній залежності від роботодавців.