23 березня 2026, 15:49

В Україні винесли вироки трьом експрокурорам, які працювали на окупаційну "прокуратуру" Криму

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Суди винесли обвинувальні вироки трьом колишнім працівникам прокуратури Автономної Республіки Крим

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що після окупації півострова у 2014 році вони добровільно перейшли на бік держави-агресора та почали працювати в незаконно створених органах "прокуратури Республіки Крим".

"Фігуранти обіймали різні посади в окупаційних структурах, готували процесуальні документи, підтримували обвинувачення в судах та фактично забезпечували функціонування незаконної системи правосуддя за законодавством рф", – йдеться у повідомленні.

Суди визнали винними фігурантів у державній зраді і засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна, ще двом – по 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, РФ експлуатує мігрантів у Криму як робочу силу та військовий резерв. Документи часто забирають бригадири або посередники, через що люди фактично опиняються у повній залежності від роботодавців.

Жеваго отримав підозру у справі про виведення понад півмільярда гривень
19 березня 2026, 21:35
Справа Шурми: заочно арештований експосадовець "Запоріжжяобленерго"
19 березня 2026, 10:59
Всі новини »
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
Як контролювати емоції у розмові: поради психологині
23 березня 2026, 15:39
СБУ викрила угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті
23 березня 2026, 15:21
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
23 березня 2026, 15:20
ТЦК відмовило у відстрочці: в Одесі суд встав на бік військовозобов'язаного
23 березня 2026, 14:55
Уражено стратегічний термінал та НПЗ у РФ: Генштаб повідомив подробиці
23 березня 2026, 14:42
На Дніпропетровщині чоловіки зробили бізнес не нелегальній зброї
23 березня 2026, 14:35
Народна депутатка від "Слуги народу" Дар'я Володіна складає мандат
23 березня 2026, 13:59
Бригада "швидкої" у заручниках: в Одесі чоловік погрожував медикам "відправкою на нуль"
23 березня 2026, 13:41
Після обшуків НАБУ мер Луцька Поліщук написав заяву про складання повноважень
23 березня 2026, 13:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
