Скандальная "экспрокурорша" Крыма сменила имя

Наталья Поклонская, которая после оккупации стала так называемым "прокурором Крыма", решила сменить имя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Как говорится, теперь она стала Радведой. Сама Поклонская не стала опровергать подобную информацию. Она лишь набросилась с обвинениями в адрес блогера Мардана, якобы "раскрывшего ее личную информацию".

Напомним, до 2014 года Наталья Поклонская работала в прокуратуре Украины, занимала должности в разных регионах, в частности, в прокуратуре Луганской области и Генеральной прокуратуре Украины. В момент начала российской оккупации Крыма (февраль-март 2014) она служила в прокуратуре Автономной Республики Крым.