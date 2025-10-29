16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 19:49

Скандальна "експрокурорка" Криму змінила ім'я

29 жовтня 2025, 19:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Наталія Поклонська, яка після окупації стала так званим "прокурором Криму", вирішила змінити ім'я

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, тепер вона стала Радведою. Сама Поклонська не стала спростовувати таку інформацію. Вона лише накинулася зі звинуваченнями на адресу блогера Мардана, який нібито "розкрив її особисту інформацію".

Нагадаємо, до 2014 року Наталія Поклонська працювала в прокуратурі України, обіймала посади в різних регіонах, зокрема, у прокуратурі Луганської області та Генеральній прокуратурі України. У момент початку російської окупації Криму (лютий-березень 2014 року) вона служила в прокуратурі Автономної Республіки Крим.

27 жовтня 2025
07 серпня 2025
