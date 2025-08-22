Фото: ЦНС

На тимчасово окупованій Донеччині ситуація з водопостачанням набуває критичного характеру. У низці районів воду подають лише раз на кілька тижнів, а подекуди люди змушені добувати її самотужки

Про це передає RegioNews із посиланням на Центр національного супротиву.

Жителі носять каністри з диких джерел, бурять колодязі та переносять воду через лісосмуги. Водночас російські "інструктори” радять одягатися простіше та "підтримувати фізичну форму”, аби мати змогу дістатися до джерел.

Фактично окупаційна влада не забезпечує елементарних потреб населення. Попри мільярди, які Кремль витрачає на війну проти України, на вирішення проблеми з водою грошей немає.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму шість сіл Бахчисарайського району залишилися без води через пересохлі свердловини. Воду для населення тепер привозять.