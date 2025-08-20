Окупанти посилили масові фільтраційні заходи у Криму, – ЦНС
У тимчасово окупованому Криму росіяни влаштували нову хвилю фільтрацій – під виглядом “перевірки міграційного законодавства”
Про це передає RegioNews із посиланням на Центр національного спротиву.
Зазначається, що силовики прочісують гуртожитки, садові товариства та житлові райони, шукаючи "неблагонадійних”.
"Гауляйтер Севастополя Развожаєв "прозвітував”, що лише в одному районі обшукали 730 об’єктів", – йдеться у повідомленні.
У Центрі нацспротиву наголосили, що ці дії – не про безпеку, а про залякування, терор і спробу виявити тих, хто не приймає окупацію.
Раніше повідомлялося, що у Криму окупаційна влада примусово відправляє студентів на роботи в Курську область під виглядом "волонтерської допомоги".
