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04 июня 2025, 17:05

Спецоперация Паутина: в СБУ показали уникальные кадры, как били наши дроны по российским самолетам

04 июня 2025, 17:05
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Фото: YouTube
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В СБУ показали кадры по спецоперации "Паутина". В видео можно увидеть, как украинские дроны попадают по российским самолетам

Такое видео опубликовала Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

В СБУ показали уникальные кадры из спецоперации "Паутина", в результате которой был поражен 41 российский самолет. Большую часть из них уже невозможно восстановить, а другие придется отстраивать годами.

Удары были по четырем вражеским аэродромам - "Оленья", "Иваново", "Дягилево", "Белая". Там базировалась стратегическая авиация РФ. Именно из этих аэродромов россияне часто обстреливают наши города.

Среди пораженных самолетов - "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78". Примерная стоимость пораженных самолетов свыше 7 миллиардов долларов США.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк рассказывал, что эта спецоперация проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения. По его словам, это не просто удар по авиации, это "мощная оплеуха по могуществу и террористической сущности России".

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