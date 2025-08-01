Цифровая блокада в Крыму: россияне отключают интернет и мобильную связь

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Во временно оккупированном Крыму российские оккупационные силы массово выключают мобильную связь и интернет.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

"После Донбасса и Луганщины — очередь Крыма. Россияне разворачивают цифровую блокаду, массово выключая мобильную связь и интернет на полуострове", — говорится в сообщении.

По заявлениям окупантов, это вроде бы делается "ради безопасности". В то же время, ЦНС отмечает, что настоящая цель — информационная изоляция украинцев.

"Это не просто техническая проблема — это оружие оккупанта, имеющее целью полную изоляцию украинцев", — отмечают в Центре.

В ЦНС напоминают, что аналогичные действия Россия уже применяла на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины, создавая так называемые "информационные гетто", в которых легко продвигать фейковые нарративы о "референдумах", "успехах" и "навеки".

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты блокируют интернет и отключают связь на оккупированной территории Луганской области. В ряде населенных пунктов фиксируется полное отключение связи как мобильной, так и проводной.