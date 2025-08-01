Цифрова блокада в Криму: росіяни відключають інтернет і мобільний зв'язок

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У тимчасово окупованому Криму російські окупаційні сили масово вимикають мобільний зв'язок та інтернет

Про це повідомив Центр національного спротиву у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

"Після Донеччини та Луганщини — черга Криму. Росіяни розгортають цифрову блокаду, масово вимикаючи мобільний зв'язок та інтернет на півострові", — йдеться у повідомленні.

За заявами окупантів, це начебто робиться "заради безпеки". Водночас ЦНС наголошує, що справжня мета — інформаційна ізоляція українців.

"Це не просто технічна проблема — це зброя окупанта, яка має на меті повну ізоляцію українців", — зазначають у Центрі.

У ЦНС нагадують, що аналогічні дії Росія вже застосовувала на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини, створюючи так звані "інформаційні гетто", у яких легко просувати фейкові наративи про "референдуми", "успєхи" й "навєчно".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти блокують інтернет і відключають зв'язок на окупованій території Луганської області. У низці населених пунктів фіксується повне відключення зв’язку — як мобільного, так і дротового.