Луганщина в изоляции: оккупанты блокируют интернет и отключают связь
Доступ к интернету на оккупированной территории Луганской области становится все более ограниченным
Об этом сообщил начальник Луганской ОВ Алексей Харченко, передает RegioNews.
"Так называемое "министерство цифровой трансформации "лнр" постепенно трансформирует оккупированную Луганщину в зону без интернета", - отметил Харченко.
По его словам, на фоне и без того отсутствующего интернета в прифронтовых городах и селах теперь в большинстве районов, где еще сохранялся сигнал, искусственно снижена скорость мобильного интернета до минимума.
Кроме того, в ряде населенных пунктов фиксируется полное отключение связи как мобильной, так и проводной.
Напомним, недавно во временно оккупированном Луганске захватчики создали еще одну фейковую надзорную структуру, целью которой является усиление контроля за представительствами религиозных конфессий.