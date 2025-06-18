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18 июня 2025, 07:57

Луганщина в изоляции: оккупанты блокируют интернет и отключают связь

18 июня 2025, 07:57
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Доступ к интернету на оккупированной территории Луганской области становится все более ограниченным

Об этом сообщил начальник Луганской ОВ Алексей Харченко, передает RegioNews.

"Так называемое "министерство цифровой трансформации "лнр" постепенно трансформирует оккупированную Луганщину в зону без интернета", - отметил Харченко.

По его словам, на фоне и без того отсутствующего интернета в прифронтовых городах и селах теперь в большинстве районов, где еще сохранялся сигнал, искусственно снижена скорость мобильного интернета до минимума.

Кроме того, в ряде населенных пунктов фиксируется полное отключение связи как мобильной, так и проводной.

Напомним, недавно во временно оккупированном Луганске захватчики создали еще одну фейковую надзорную структуру, целью которой является усиление контроля за представительствами религиозных конфессий.

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