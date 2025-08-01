фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В июле украинские защитники ликвидировали более 33 тысяч российских оккупантов. Несмотря на интенсивные бои, наши военные продолжают стойко держать оборону и наносить урон врагу

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский , передает RegioNews .

"Украинские воины постоянно уничтожают врага, приближая справедливый мир для Украины", – подчеркнул он.

По данным Сырского, только за июль потери оккупантов в живой силе превысили 33 тысячи человек, а именно – 33 220.

"Благодарю защитников и защитниц за профессиональную и мужественную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, за прошедшие сутки российская армия потеряла на войне с Украиной 940 солдат, 163 беспилотника и 33 артиллерийских системы. Общие потери врага составляют не менее 1 миллиона 54 тысячи 200 человек.