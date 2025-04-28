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В Левобережном районе оккупированного Мариуполя обнаружили более 20 мертвых птиц и тела дельфинов

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает RegioNews.

"Причины гибели животных неизвестны: предпосылок типа эпидемий не зафиксировано. Однако, как уже ежегодно при оккупации весенне-летний сезон приносит массовую гибель животных и птиц. Все это безусловные последствия экоцида и уничтожение флора и фауны Приазовья", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные власти конфисковывают тысячи квартир у владельцев жилья в оккупированном Мариуполе, сбежавших из города после начала полномасштабного вторжения.