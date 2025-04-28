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28 апреля 2025, 04:38

Оккупанты в Крыму усиливают контроль над гражданскими, – ЦНС

28 апреля 2025, 04:38
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фото: ЦНС
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Во временно оккупированном Крыму россияне усиливают тотальный контроль над гражданскими

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"На временно оккупированном полуострове запускают "систему интеллектуального видеонаблюдения", которую передадут под контроль силовиков. Под предлогом безопасности россияне усиливают тотальный контроль над гражданскими", – говорится в сообщении.

Отмечается, что система будет собирать видео, анализировать и передавать спецслужбам врага.

"Крым все больше становится концентрационным лагерем под открытым небом", – подчеркнули в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму детей тестируют на ненависть к Украине. В первую очередь речь идет о детях украинцев и крымских татар.

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