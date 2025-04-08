фото: ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Основными причинами экологической трагедии являются:

утечка нефтепродуктов из военных кораблей РФ;

влияние сверхмощных акустических сигналов во время учеб и использование военной техники;

ловушки и сетки, установленные в море незаконно.

Отмечается, что такие условия дезориентируют дельфинов, лишают их возможности нормально ориентироваться, общаться и охотиться, в результате чего животные гибнут и массово выбрасываются на берег.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины началась новая волна рейдов для мобилизации местных жителей.