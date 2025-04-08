10:59  07 апреля
В Полтаве полгода не будет горячей воды: список улиц
05:24  07 апреля
В Карпатах заблудились двое 17-летних юношей из Киева
04:28  07 апреля
На Харьковщине в электричке мужчина показывал пассажирам половой орган
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2025, 05:11

В Крыму фиксируют массовую гибель дельфинов из-за действий россиян, – ЦНС

08 апреля 2025, 05:11
Читайте також українською мовою
фото: ЦНС
Читайте також
українською мовою

Во временно оккупированном Крыму зафиксирована массовая гибель дельфинов, вызванная российским военным присутствием

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Основными причинами экологической трагедии являются:

  • утечка нефтепродуктов из военных кораблей РФ;
  • влияние сверхмощных акустических сигналов во время учеб и использование военной техники;
  • ловушки и сетки, установленные в море незаконно.

Отмечается, что такие условия дезориентируют дельфинов, лишают их возможности нормально ориентироваться, общаться и охотиться, в результате чего животные гибнут и массово выбрасываются на берег.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины началась новая волна рейдов для мобилизации местных жителей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Крым дельфин гибель оккупация
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
ВСУ получили на вооружение украинского "R2-D2" с пулеметом
08 апреля 2025, 06:45
Бойцы "Феникса" сожгли вражеский танк в Харьковской области
08 апреля 2025, 06:19
Разведчики показали, как уничтожают российские дроны прямо в небе
08 апреля 2025, 05:45
Сокрушительный удар на $100 млн: ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук" в Луганской области
08 апреля 2025, 05:00
Победители прошлогоднего Евровидения оценили песню Ziferblat
08 апреля 2025, 04:40
Вблизи Сум обезвредили боевую часть российского беспилотника
08 апреля 2025, 04:15
Бывшего премьера Британии Джонсона укусил страус: его жена показала видео
08 апреля 2025, 03:40
На Львовщине разоблачили попытку контрабанды древесины более чем на миллион гривен
08 апреля 2025, 03:40
В Чернигове задержан диверсант: им оказался подросток
08 апреля 2025, 03:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Александр Мусиенко
Все блоги »