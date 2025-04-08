В Крыму фиксируют массовую гибель дельфинов из-за действий россиян, – ЦНС
Во временно оккупированном Крыму зафиксирована массовая гибель дельфинов, вызванная российским военным присутствием
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.
Основными причинами экологической трагедии являются:
- утечка нефтепродуктов из военных кораблей РФ;
- влияние сверхмощных акустических сигналов во время учеб и использование военной техники;
- ловушки и сетки, установленные в море незаконно.
Отмечается, что такие условия дезориентируют дельфинов, лишают их возможности нормально ориентироваться, общаться и охотиться, в результате чего животные гибнут и массово выбрасываются на берег.
Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины началась новая волна рейдов для мобилизации местных жителей.
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