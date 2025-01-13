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13 января 2025, 08:07

Очистка побережья Крыма от мазута усложняется из-за российских военных, — СМИ

13 января 2025, 08:07
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фото: российские СМИ
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Очистка побережья оккупированного Крыма от вытекающего из разрушенных российских кораблей мазута очень проблематична из-за закрытия российскими военными прибрежной зоны

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на правозащитников, передает RegioNews.

Сообщается, что после того как в 2023 году украинские военные провели несколько успешных высадок спецназовцев на западное побережье Крыма, российские военные построили здесь линию обороны и запретили на большей части территории проход на пляже местным жителям и туристам.

Поэтому они не могут очистить пляжи от мазута. Оккупанты якобы пытаются найти "решение этой проблемы", но пока "военные приоритеты превалируют над экологическими".

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе в результате сильного шторма разбились два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате аварии произошла утечка не менее 3000 тонн мазута в море.

Также сообщалось, что угрозы для побережья Одессы из-за разлива мазута из российских танкеров в Керченском проливе нет. Однако из-за аварии уже загрязнено побережье Крыма

Крым оккупация российские военные нефть Керченский пролив
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