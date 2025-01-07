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07 января 2025, 10:39

В крымском санатории оккупанты разместили военный штаб

07 января 2025, 10:39
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фото: Википедия
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Во временно оккупированном Крыму российские захватчики разместили военный штаб в санатории

Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш", передает RegioNews.

Как говорится в сообщении, санаторий находится в Сакском районе на улице Морская. Координаты объекта: 45.112867, 33.537766.

По данным активистов движения сопротивления, на территории этого оздоровительного комплекса зафиксировано множество грузовой военной техники, личный состав в военной форме и усиленная охрана.

В настоящее время агенты движения "Атеш" устанавливают точное военное подразделение, размещенное на этом объекте.

"Оккупанты цинично прикрываются гражданскими, размещая свои объекты в курортной зоне, окруженной санаториями и жилыми домами. Это не только угрожает безопасности местных жителей, но и является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", – отметили партизаны.

В "Атеш" добавили, что вся собранная информация передана в нужные руки

"Мы уверены, что вскоре оккупантов там уже не будет", – резюмировали активисты движения.

Напомним, в оккупированном Крыму партизаны фиксируют увеличение количества гражданских топливозаправщиков, работающих на интересы оккупационной армии.

Ранее партизаны провели разведку предприятия по ремонту кораблей РФ в Крыму.

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