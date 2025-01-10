Разлив мазута в Черном море: есть ли угроза одесскому побережью

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Угрозы для побережья Одессы из-за разлива мазута из российских танкеров в Керченском проливе нет. Однако из-за аварии уже загрязнено побережье Крыма

Об этом заявила министр окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По словам Гринчук, из-за разлива мазута погибли более 15 тысяч птиц и 30 дельфинов.

"Мы сделали моделирование с помощью спутниковых снимков, чтобы посмотреть как загрязнение может двигаться и есть ли угроза для побережья Одессы. На сегодняшний день такой угрозы нет, по крайней мере на неделю вперед мы смотрели, такой угрозы нет. Однако мы продолжаем мониторить для того, чтобы контролировать ситуацию ", – объяснила она.

Сегодня загрязнение дошло до южного и юго-западного побережья Крыма. В районах Севастополя и поселка Кача фиксируются пятна протяженностью до 15 км. В частности, загрязнение достигло территории Евпатории и некоторых населенных пунктов севернее города.

Украина готовит соответствующие иски в международные суды за нарушение Конвенции морского права и других конвенций.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе в результате сильного шторма разбились два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате аварии произошла утечка не менее 3000 тонн мазута в море.