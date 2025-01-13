Оккупанты наращивают системы ПВО в Крыму, ослабляя другие участки фронта
Агенты движения «АТЕШ» провели разведку военного аэродрома "Гвардейское" возле Симферополя, который оккупанты активно используют для базирования авиации и логистики в Крыму.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ".
В районе аэродрома партизаны зафиксировали значительное увеличение систем ПВО. Тут находится множество пусковых установок С-400 и радиолокационных станций.
"Этот объект играет ключевую роль в обеспечении воздушной поддержки и снабжении российских войск на юге Украины", - подчеркнули в сообщении.
Координаты: 45.120762527, 33.957715465
В движении также отметили, что оккупанты перебросили в Крым дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов, тем самым оголив другие участки фронта.
"Это демонстрирует уязвимость их обороны, а также важность для них военных объектов, расположенных в Крыму", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, в одному из крымских санаториев оккупанты разместили военный штаб.