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13 января 2025, 06:52

Оккупанты наращивают системы ПВО в Крыму, ослабляя другие участки фронта

13 января 2025, 06:52
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фото: АТЕШ
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Агенты движения «АТЕШ» провели разведку военного аэродрома "Гвардейское" возле Симферополя, который оккупанты активно используют для базирования авиации и логистики в Крыму.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ".

В районе аэродрома партизаны зафиксировали значительное увеличение систем ПВО. Тут находится множество пусковых установок С-400 и радиолокационных станций.

"Этот объект играет ключевую роль в обеспечении воздушной поддержки и снабжении российских войск на юге Украины", - подчеркнули в сообщении.

Координаты: 45.120762527, 33.957715465

В движении также отметили, что оккупанты перебросили в Крым дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов, тем самым оголив другие участки фронта.

"Это демонстрирует уязвимость их обороны, а также важность для них военных объектов, расположенных в Крыму", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, в одному из крымских санаториев оккупанты разместили военный штаб.

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