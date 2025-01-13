Очищення узбережжя Криму від мазуту ускладнюється через російських військових, — ЗМІ

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Очищення узбережжя окупованого Криму від мазуту, що витік зі зруйнованих російських кораблів, дуже проблематичне через закриття російськими військовими прибережної зони

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на правозахисників, передає RegioNews.

Повідомляється, що після того, як 2023 року українські військові провели кілька успішних висадок спецпризначенців на західне узбережжя Криму, російські військові збудували тут лінію оборони і заборонили на більшій частині території прохід на пляжі місцевим жителям і туристам.

Через це вони не можуть очистити пляжі від мазуту. Окупанти нібито намагаються знайти "рішення цієї проблеми", але поки що "військові пріоритети превалюють над екологічними".

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці внаслідок сильного шторму розбилися два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Внаслідок аварії стався витік щонайменше 3000 тонн мазуту у море.

Також повідомлялося, що загрози для узбережжя Одеси через розлив мазуту з російських танкерів у Керченській протоці немає. Однак через аварію уже забруднене узбережжя Криму