Павел Левченко. Фото: zmina.info

Российский Южно-окружной суд в Ростове-на-Дону отправил за решетку украинца Павла Левченко, якобы совершившего теракты на железнодорожных путях в оккупированном Симферополе, на 22 года

Об этом сообщает пресс-служба российского суда, передает News.ro .

По информации издания, Левченко должен отбывать первые пять лет в тюрьме, а остальные – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 1 млн. рублей.

В РФ Левченко инкриминируют государственную измену, содействие террористической деятельности, теракт, совершенный организованной группой, приготовление к преступлению и покушение на преступление, террористический акт, незаконное изготовление взрывных устройств, нарушение правил обращения с оружием, якобы повлекшее тяжкие последствия.

Россияне утверждают, что Павел Левченко 9 апреля 2022 г. в Запорожье якобы контактировал с сотрудником Главного управления разведки Украины для сотрудничества.

По их версии он якобы извлек из хранилищ компоненты для изготовления взрывчатки и перевез их в оккупированный Симферополь. После чего "террорист" изготовил два самодельных взрывных устройства, разместил их под железнодорожным полотном и взорвал во время прохождения грузовых поездов.

По материалам российского "следствия", в октябре 2023 года Левченко намеревался повторить взрывы, но на этот раз взорвать топливный состав и железнодорожное полотно.