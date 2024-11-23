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23 ноября 2024, 15:46

Украина вернула из российской оккупации еще троих детей

23 ноября 2024, 15:46
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На этой неделе Украине удалось вернуть еще троих украинских детей. Речь идет о семьях из Мариуполя и юга Украины

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

"Молодая семья из Мариуполя оказалась в эпицентре войны в самом начале полномасштабного вторжения. Их старшему сыну тогда было всего четыре года. Выехать из города они не смогли и вынуждены были оставаться в оккупации. В сентябре 2022 года родилась дочь. Отец семьи – военнослужащий ВСУ, поэтому вся семья была под угрозой. Каждый день они прятались, чтобы избежать преследования", – говорится в сообщении.

Также из оккупации удалось эвакуировать семью с юга Украины, чей отец вступил в ряды ВСУ, но попал в плен.

"Когда отца удалось вернуть из плена, семья снова столкнулась с трудностями: россияне не выпускали мать с сыном из ТОТ, возили их на допросы. После многочисленных попыток семье удалось воссоединиться", – написал Ермак.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне пытаются вывезти максимальное количество украинских детей, которых они считают талантливыми.

война оккупация возвращение детей Мариуполь
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