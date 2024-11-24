Ночью ПВО работала в семи областях Украины – сколько вражеских дронов удалось уничтожить

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 24 ноября российские войска запустили по Украине 73 беспилотника, из них 50 удалось сбить украинским военным.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Россияне атаковали Украину ударными дронами типа "шахед", а также беспилотниками неустановленного типа.

В общей сложности наши защитники обнаружили 73 вражеских БПЛА. Удалось сбить 50 из них. Противовоздушная оборона работала в семи областях – это Киевская, Черкасская, Кировоградская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Житомирская области.

19 дронов были локационно потеряны. В Воздушных силах предполагают, что это было достигнуто благодаря активному противодействию РЭБ.

По состоянию на данный момент в воздухе остаются четыре вражеских БПЛА, идет боевая работа.

Напомним, ранее в КМВА сообщили, что было сбито более десяти беспилотников, атаковавших Киев.