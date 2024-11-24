11:33  24 ноября
Мужчину, застрелившего человека в столичной гостинице, задержали
15:19  24 ноября
Правоохранители заявляют о волне диверсий против сотрудников полиции, — СМИ
12:34  24 ноября
На вокзале во Львове произошла стрельба
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2024, 09:48

Ночью ПВО работала в семи областях Украины – сколько вражеских дронов удалось уничтожить

24 ноября 2024, 09:48
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 24 ноября российские войска запустили по Украине 73 беспилотника, из них 50 удалось сбить украинским военным.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Россияне атаковали Украину ударными дронами типа "шахед", а также беспилотниками неустановленного типа.

В общей сложности наши защитники обнаружили 73 вражеских БПЛА. Удалось сбить 50 из них. Противовоздушная оборона работала в семи областях – это Киевская, Черкасская, Кировоградская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Житомирская области.

19 дронов были локационно потеряны. В Воздушных силах предполагают, что это было достигнуто благодаря активному противодействию РЭБ.

По состоянию на данный момент в воздухе остаются четыре вражеских БПЛА, идет боевая работа.

Напомним, ранее в КМВА сообщили, что было сбито более десяти беспилотников, атаковавших Киев.

война дрон ПВО шахед Воздушные силы
В КГВА рассказали подробности ночной атаки дронов на Киев
24 ноября 2024, 09:14
Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: раненый мужчина
23 ноября 2024, 14:36
Оккупанты усиливают давление на украинских детей во временно захваченной Херсонщине, – ЦНС
23 ноября 2024, 13:48
Все новости »
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Правоохранители заявляют о волне диверсий против сотрудников полиции, — СМИ
24 ноября 2024, 15:19
В Ровенской области 13-летнего мальчика засыпало песком на мусорной свалке, он погиб
24 ноября 2024, 14:54
Дипломат рассказал о решении Турции, которое спасло Одессу и Николаев от российской оккупации
24 ноября 2024, 14:16
В Мостисках на Львовщине во дворе дома взорвали гранату
24 ноября 2024, 13:42
Вениславский выступил против расформирования ТЦК и привел аргументы
24 ноября 2024, 13:14
На вокзале во Львове произошла стрельба
24 ноября 2024, 12:34
Правоохранители ведут расследование в отношении мужа главы Хмельницкой МСЭК Крупы, — СМИ
24 ноября 2024, 12:19
Мужчину, застрелившего человека в столичной гостинице, задержали
24 ноября 2024, 11:33
Ночная атака дронов: в Киевской области зафиксировано падение обломков
24 ноября 2024, 11:19
Более 100 тысяч людей в Кривом Роге остаются без отопления: проблемы связывают с мобилизацией
24 ноября 2024, 10:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Юрий Чевордов
Все блоги »