Ночная атака дронов: в Киевской области зафиксировано падение обломков

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В ночь на 24 ноября российские войска совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. На Киевщине работала противовоздушная оборона, уничтожены вражеские цели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

Как отмечается в сообщении, тревога в Киевской области продолжалась более 6 часов.

Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Падение обломков сбитых вражеских целей было зафиксировано вне населенных пунктов на открытой местности.

Напомним, ранее в КМВА сообщили, что было сбито более десяти беспилотников, атаковавших Киев.

Всего в течение ночи и утра силы ПВО сбили 50 вражеских дронов.