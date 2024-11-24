Ночная атака дронов: в Киевской области зафиксировано падение обломков
В ночь на 24 ноября российские войска совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. На Киевщине работала противовоздушная оборона, уничтожены вражеские цели
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.
Как отмечается в сообщении, тревога в Киевской области продолжалась более 6 часов.
Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Падение обломков сбитых вражеских целей было зафиксировано вне населенных пунктов на открытой местности.
Напомним, ранее в КМВА сообщили, что было сбито более десяти беспилотников, атаковавших Киев.
Всего в течение ночи и утра силы ПВО сбили 50 вражеских дронов.
Ночью ПВО работала в семи областях Украины – сколько вражеских дронов удалось уничтожитьВсе новости »
24 ноября 2024, 09:48В КГВА рассказали подробности ночной атаки дронов на Киев
24 ноября 2024, 09:14В Киевской области в квартире произошел взрыв: пострадала женщина
23 ноября 2024, 17:28
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Правоохранители заявляют о волне диверсий против сотрудников полиции, — СМИ
24 ноября 2024, 15:19В Ровенской области 13-летнего мальчика засыпало песком на мусорной свалке, он погиб
24 ноября 2024, 14:54Дипломат рассказал о решении Турции, которое спасло Одессу и Николаев от российской оккупации
24 ноября 2024, 14:16В Мостисках на Львовщине во дворе дома взорвали гранату
24 ноября 2024, 13:42Вениславский выступил против расформирования ТЦК и привел аргументы
24 ноября 2024, 13:14На вокзале во Львове произошла стрельба
24 ноября 2024, 12:34Правоохранители ведут расследование в отношении мужа главы Хмельницкой МСЭК Крупы, — СМИ
24 ноября 2024, 12:19Мужчину, застрелившего человека в столичной гостинице, задержали
24 ноября 2024, 11:33Более 100 тысяч людей в Кривом Роге остаются без отопления: проблемы связывают с мобилизацией
24 ноября 2024, 10:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все блоги »