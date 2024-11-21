Россия вывела в Черное море много ракетоносителей "Калибров"
По состоянию на утро четверга, 21 ноября, Россия держит в акватории Черного моря 24 вражеских корабля, пять из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 28 ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
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в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
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в Средиземном море военные фиксируют два вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 16 ракет.
Напомним, сегодня утром, 21 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр. В результате атаки есть разрушения, возникли пожары.
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