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Второй раз за неделю Запорожская АЭС оказалась на грани блекаута из-за российских обстрелов

Об этом сообщает Министерство энергетики, передает RegioNews.

"В результате вражеского обстрела обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Сейчас станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. В случае отключения последней линии на Запорожской станции пройдет очередной полный блекаут”, – говорится в сообщении.

Минэнерго отмечает, что это тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации и чревато развитием аварии.

"Второй раз за эту неделю на Запорожской АЭС реальная угроза блекаута из-за российских обстрелов. Сегодня в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ, и мы настаиваем на безотлагательном полном исполнении резолюции о возвращении оккупированной станции под контроль Украины. Только так можно обеспечить безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС”, – прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.

Энергетики начнут восстанавливать полноценное питание станции, как только это будет безопасно.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за российской массированной атаки по объектам энергетики 17 ноября на украинских атомных электростанциях было зафиксировано снижение электрической мощности.