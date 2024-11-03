фото: российские СМИ

В сети появились спутниковые снимки оборонных сооружений в районе Крымского моста, которые будут российские оккупанты

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", передает RegioNews.

В сообщении отмечается, что строительство оборонных сооружений фиксируется вдоль северо-западной и в юго-восточной части моста у Крымского полуострова.

Авторы сообщения предполагают, что таким образом россияне хотят защитить мост от ударов морских дронов, БПЛА и ракет.

Напомним, утром 7 октября в сети появилась информация, что в Феодосии на нефтебазе возник пожар после атаки дронов.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины ночью 7 октября нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу во временно оккупированной Феодосии. Нефтебаза горела в течение нескольких дней. Затем в сети обнародовали спутниковый снимок последствий пожара.

Также ранее у берегов Керчи в оккупированном Крыму заметили боновые заграждения, которыми Россия пытается защищать от возможных атак морских дронов ВСУ Керченский мост.