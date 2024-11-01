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01 ноября 2024, 08:35

На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды, – МАГАТЭ

01 ноября 2024, 08:35
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фото: facebook.com/zapnpp
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На одном из реакторов временно оккупированной Запорожской АЭС была обнаружена утечка воды. Ведутся ремонтные работы

Об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии, передает RegioNews.

В МАГАТЭ заявили, что 29 октября получили информацию об утечке воды в системе теплоносителя одного из реакторов Запорожской АЭС. Эксперты оценили ситуацию и приступили к ремонтным работам. Сейчас идет радиографическая проверка сварных швов.

"Агентство продолжит внимательно следить за этой проблемой. Хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности", – сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В МАГАТЭ также добавили, что этот блок, как и пять других реакторов ЗАЭС, находился в режиме холодной остановки, не производя электроэнергию для сети.

Напомним, 28 октября российский дрон снова пролетел опасно близко к энергоблоку Хмельницкой АЭС.

война оккупация Запорожская АЭС утечка реактор
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