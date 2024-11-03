З'явилися супутникові знімки оборонних споруд, які будують росіяни біля Кримського мосту

фото: російські ЗМІ

У мережі з'явилися супутникові знімки оборонних споруд у районі Кримського мосту, які будуть російські окупанти

Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер", передає RegioNews.

У повідомленні зазначається, що будівництво оборонних споруд фіксується вздовж північно-західної та у південно-східній частинах мосту біля Кримського півострова.

Автори допису припускають, що таким чином росіяни хочуть захистити міст від ударів морських дронів, БПЛА та ракет.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня у мережі з'явилася інформація, що у Феодосії на нафтобазі виникла пожежа після атаки дронів.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України вночі 7 жовтня завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу у тимчасово окупованій Феодосії. Нафтобаза горіла протягом декількох днів. Згодом у мережі оприлюднили супутниковий знімок наслідків пожежі.

Також раніше біля берегів Керчі в окупованому Криму помітили бонові загородження, якими Росія намагається захищати від можливих атак морських дронів ЗСУ Керченський міст.