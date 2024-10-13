Появился спутниковый снимок сгоревшей нефтебазы в оккупированной Феодосии

фото: российские СМИ

В Феодосии во временно оккупированном Крыму догорела нефтебаза, которую атаковали украинские защитники. Уничтожено восемь резервуаров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные OSINT-аналитиков.

Аналитики показали фото атакуемого почти неделю назад нефтяного терминала в Феодосии. Как отмечается, нефтебаза полностью догорела.

Пожар задел 12 резервуаров. Полностью уничтожено – восемь. Также сгорели строения на территории.

Напомним, утром 7 октября в сети появилась информация, что в Феодосии на нефтебазе возник пожар после атаки дронов.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины ночью 7 октября нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу во временно оккупированной Феодосии.