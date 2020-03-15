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15 марта 2020, 12:26 20

КПВВ "Станица Луганская" закрывают на две недели

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15 марта 2020, 12:26 20
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С 16 марта по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях
Фото: prm.ua
С 16 марта по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Луганской ОГА в Facebook.

Исключение по возвращении на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украины территории.
Пропуск на временно оккупированных регионы только для граждан, которые там проживают.

"Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тысяч человек. Поэтому угроза занесения и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем - ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано", - прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.

КПВВ "Станиця Луганська" закривається на два тижні. Верифікація буде відтермінована З 16 березня за наказом Командувача...

Опубліковано Луганська обласна державна адміністрація Неділя, 15 березня 2020 р.

Он отметил, что гражданам, которые должны были пройти верификацию в органах социальной защиты в этот период, не стоит волноваться - ее срок будет продлен. Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял распоряжение от 13 марта 2020 № 288-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения".

Согласно ему, в Луганской области временному закрытию подлежат следующие пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля - пешеходный (местный пассажирский) в Меловом (Меловской район) и автомобильный / пешеходный (местный пассажирский) в Сиротино (Троицкий район).

В перечень пунктов пропуска через государственную границу, в которых временно приостановлено пешеходное сообщение, вошли автомобильный (грузовой, пассажирский) в Меловом (Меловской район), который является межгосударственным, а также международные автомобильные (оба - грузовые, пассажирские) в Просяном (Марковский район) и Танюшевке (Новопсковский район).


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