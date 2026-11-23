Фото: Офис Генерального прокурора

Хозяйственный суд Волынской области удовлетворил все четыре иска Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона о возвращении государству около 90 гектаров земель пограничной полосы. Их общая стоимость составляет около 176 млн. грн.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Речь идет о земельных участках в Ковельском районе Волынской области, предназначенных для охраны государственной границы, однако незаконно перешли в коммунальную собственность.

По данным прокуратуры, в 2019-2020 годах Госгеокадастр передал эти земли территориальным общинам. Затем соответствующие решения об их принятии в коммунальную собственность приняли поселковые советы.

Однако эти участки относятся к землям обороны. Законодательство предусматривает, что двухкилометровая полоса вдоль государственной границы с Россией и Беларусью предназначена для обустройства пограничной инфраструктуры и использования подразделений Государственной пограничной службы Украины.

Передавать такие земли в коммунальную собственность запрещено.

Для устранения нарушений и защиты интересов государства прокуроры обратились в суд с четырьмя исками. Суд удовлетворил их все. Таким образом, государству должны вернуть около 90 га земель обороны общей стоимостью около 176 млн грн.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили частного нотариуса и его подельников, которые мошенническим способом сняли более 1 млн гривен со счетов умерших лиц.