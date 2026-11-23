Фото: Нацполиция

С начала полномасштабного вторжения России полиция зафиксировала 325 случаев поражения предприятий с иностранным капиталом в 18 областях Украины и Киеве. Больше таких атак было на Киевщине, Херсонщине и Днепропетровщине. Некоторые производства российские войска атаковали неоднократно

Об этом в комментарии Укринформу сообщил временный исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, передает RegioNews .

"С начала полномасштабного вторжения зафиксировано 325 случаев поражения объектов предприятий с иностранным капиталом в 18 областях и Киеве. Больше всего — в Киевской, Херсонской и Днепропетровщине", — сказал он.

По словам Цуцкиридзе, несмотря на постоянные российские обстрелы, международные компании продолжают работать в Украине, восстанавливают производственные мощности и сохраняют рабочие места. В то же время, одна из задач правоохранителей — задокументировать нанесенный ущерб, собрать доказательную базу для привлечения России к ответственности и будущих репараций.

"Только на Киевщине по отдельным задокументированным эпизодам идет речь о десятках миллионов гривен убытков. Но это частичные данные: по большинству случаев окончательных сумм еще нет", — отметил руководитель Нацполиции.

Он пояснил, что досмотр крупного предприятия и фиксация доказательств могут длиться десятки часов. К работе привлекают следователей, криминалистов и взрывотехников. Они обследуют территорию, описывают повреждения производственных цехов, складов и оборудования, а также удаляют обломки боеприпасов.

При этом документировать последствия атак приходится в условиях опасности повторных ударов.

"Это опасная работа среди развалин, когда сохраняется угроза нового удара. Например, 5 января завод Bunge в Днепре повторно атаковали чуть более часа спустя после первого попадания. Поэтому риск для людей, помогающих пострадавшим и документирующих последствия, вполне реален", — подчеркнул Цуцкиридзе.

По его словам, правоохранители должны установить последовательность ударов и определить, какие именно разрушения вызвал каждый из них. В качестве примеров повторных атак он привел фабрику Mondelez в Тростянце на Сумщине и производственный комплекс "Сандора" в Николаевской области.

"Фабрика после разрушений 2022 года возобновила производство шоколада и печенья, однако в этом году снова подверглась атакам, во время которых пострадали работники. Последствия июльского удара по "Сандоре" документировали следователи специализированного подразделения по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В августе предприятие снова атаковали."

Отдельно следователи собирают документы, необходимые для обоснования будущих требований компенсации. В частности, устанавливают право собственности на имущество, его состояние до обстрелов и масштабы разрушений, привлекают документацию предприятий и экспертные заключения.

Цуцкиридзе отметил, что международные компании продолжают возобновлять поврежденные производства, ремонтировать цеха и заменять оборудование. Поэтому важно сохранить доказательства причиненного ущерба, которые в дальнейшем смогут использовать в ходе расследований и требований о возмещении ущерба.

Напомним, в ночь на 21 ноября вражеские войска атаковали гражданское предприятие в Ровенской области. В результате атаки разрушено здание, возник пожар.