Нардеп Лабазюк был приговорен к 7 годам заключения за попытку подкупа Кубракова и Найема
Высший антикоррупционный суд 23 ноября объявил приговор действующему народному депутату Сергею Лабазюку по делу о попытке подкупа чиновников в сфере восстановления. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Сообщник депутата, директор акционерного общества, получил шесть лет заключения
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews .
Суд признал обоих виновными по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Кроме того, суд применил штраф в размере 10,7 млн грн к акционерному обществу и специальную конфискацию неправомерной выгоды.
Приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если его не обжалуют в апелляционном порядке.
В ноябре 2023 года НАБУ и САП разоблачили народного депутата и директора акционерного общества на попытке подкупа тогдашнего вице-премьера по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, а также председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.
По данным следствия, депутат действовал по предварительному сговору с директором общества. Они предложили должностным лицам неправомерную выгоду за выделение 1 млрд. грн. дополнительного финансирования работ, которые выполняло подконтрольное им предприятие.
Размер вознаграждения должен составлять от 3% до 5% от суммы финансирования. Впоследствии фигуранты передали часть средств – 150 тысяч долларов США.
В мае 2024 года САП направила обвинительный акт в отношении народного депутата в суд.
Ранее ВАКС избрал Лабазюку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в 40,26 млн грн. После внесения залога депутат вышел из СИЗО.
Напомним, 21 ноября народному депутату от фракции "За будущее" Сергею Лабазюку сообщили о подозрении в предоставлении взятки вице-премьер-министру по восстановлению Украины и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.
Как сообщалось ранее, НАБУ задержало действующего народного депутата Украины, разоблаченного на попытке подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте $50 тысяч.