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Высший антикоррупционный суд 23 ноября объявил приговор действующему народному депутату Сергею Лабазюку по делу о попытке подкупа чиновников в сфере восстановления. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Сообщник депутата, директор акционерного общества, получил шесть лет заключения

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews .

Суд признал обоих виновными по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Кроме того, суд применил штраф в размере 10,7 млн грн к акционерному обществу и специальную конфискацию неправомерной выгоды.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если его не обжалуют в апелляционном порядке.

В ноябре 2023 года НАБУ и САП разоблачили народного депутата и директора акционерного общества на попытке подкупа тогдашнего вице-премьера по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, а также председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

По данным следствия, депутат действовал по предварительному сговору с директором общества. Они предложили должностным лицам неправомерную выгоду за выделение 1 млрд. грн. дополнительного финансирования работ, которые выполняло подконтрольное им предприятие.

Размер вознаграждения должен составлять от 3% до 5% от суммы финансирования. Впоследствии фигуранты передали часть средств – 150 тысяч долларов США.

В мае 2024 года САП направила обвинительный акт в отношении народного депутата в суд.

Ранее ВАКС избрал Лабазюку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в 40,26 млн грн. После внесения залога депутат вышел из СИЗО.

Напомним, 21 ноября народному депутату от фракции "За будущее" Сергею Лабазюку сообщили о подозрении в предоставлении взятки вице-премьер-министру по восстановлению Украины и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, НАБУ задержало действующего народного депутата Украины, разоблаченного на попытке подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте $50 тысяч.