Фото: Запорожская ОВА

В Космическом районе Запорожья в результате российской авиационной атаки поврежден дачный кооператив. Ранения получил один человек. На месте попадания возник пожар

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, передает RegioNews .

"Россияне ударили по дачному кооперативу в Космическом районе Запорожья. В результате атаки повреждено хозяйственное здание, возник пожар", - написал он.

По предварительной информации, в результате удара ранен один человек.

Напомним, что 23 ноября российские войска нанесли удар по Вознесеновскому району Запорожья . В результате атаки погибли три человека.