Россияне ударили по дачному кооперативу в Запорожье: есть раненый
В Космическом районе Запорожья в результате российской авиационной атаки поврежден дачный кооператив. Ранения получил один человек. На месте попадания возник пожар
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, передает RegioNews .
"Россияне ударили по дачному кооперативу в Космическом районе Запорожья. В результате атаки повреждено хозяйственное здание, возник пожар", - написал он.
По предварительной информации, в результате удара ранен один человек.
Напомним, что 23 ноября российские войска нанесли удар по Вознесеновскому району Запорожья . В результате атаки погибли три человека.
23 ноября 2026
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Как выживает город в Запорожской области, который более четырех лет находится на линии фронта
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
В Дымере завершили спасательные работы: 11 погибших, в том числе ребенок
23 ноября 2026, 21:53Россияне атаковали автомобили и промзону в Сумах дронами
23 ноября 2026, 20:58Отключение света 24 ноября: в Укрэнерго назвали графики
23 ноября 2026, 20:20325 атак на бизнес с иностранным капиталом: полиция назвала наиболее пострадавшие регионы
23 ноября 2026, 20:16В Одессе бывший военный "слив" россиянам более 40 локаций
23 ноября 2026, 19:55Нардеп Лабазюк был приговорен к 7 годам заключения за попытку подкупа Кубракова и Найема
23 ноября 2026, 19:50На Волыни государству вернут около 90 га земель обороны стоимостью 176 млн грн
23 ноября 2026, 19:33Янтарь, PVP, каннабис и японский меч: в Ровенской области осудили 33-летнего мужчину
23 ноября 2026, 18:51В Хмельницкой области разоблачили сеть мошеннических колл-центров
23 ноября 2026, 18:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Все блоги »