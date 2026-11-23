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В Одессе будут судить 64-летнего бывшего военного. Оказалось, он передавал данные россиянам

Об этом сообщает прокуратура Одесской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что с июля 2024 по декабрь 2025 мужчина систематически общался в мессенджере с представителем российских спецслужб. В результате он согласился на них работать.

За это время завербованный мужчина передал более 40 точных географических координат объектов на территории Одесского района. В частности, речь идет о расположении средств РЭБ, перемещении военной авиации, работе ПВО, подразделений Сил обороны.

Также он готовил обучение теракту. Он искал помещение, которое использовали военнослужащие. Изучал систему охраны, заезжающие на территорию транспортные средства и особенно интересовался автомобилем одного из военных.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб , готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.