Фото: ГСЧС

В Дымере на Киевщине завершили аварийно-спасательные работы на месте российской атаки, унесшей жизни 11 человек. Спасатели работали более суток и смогли извлечь из-под завалов семерых человек, в том числе 7-летнего мальчика и 79-летнюю женщину, которая провела под обломками почти сутки. Пятеро пострадавших находятся в больницах

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По словам министра внутренних дел Ивана Выговского, подразделения ГСЧС фактически непрерывно разбирали разрушенные конструкции, пытаясь спасти людей.

Работы проводили осторожно, регулярно объявляя минуты тишины, чтобы услышать возможные сигналы из-под завалов. Несколько раз спасателям угрожали повторные российские удары.

"К счастью, вчера удалось спасти из разрушенного дома 7-летнего мальчика, а ночью — 79-летнюю женщину. Она провела под завалами почти сутки, но оставалась в сознании. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь — в общей сложности пять человек находятся в больницах".

В то же время российская атака унесла жизни 11 человек. Личности двух погибших еще устанавливают эксперты. Среди жертв – 11-летняя девочка.

После завершения спасательных работ специалисты ГСЧС продолжили ликвидацию последствий разрушений. По словам министра, они вывезли более двух тысяч тонн строительного мусора и демонтировали наиболее опасные конструкции.

Полицейские будут оставаться на месте происшествия, чтобы документировать последствия российского преступления и обеспечивать публичный порядок.

Министр также сообщил о новых российских атаках на украинские регионы. В течение дня под ударами находились Винницкая, Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Николаевская и Запорожье. Есть погибшие и раненые среди гражданских.

Кроме того, в Краматорске в результате атаки FPV-дрона ранения получили четверо полицейских. Днем россияне направили ударные беспилотники на Киев.

По словам главы МВД, все необходимые подразделения системы министерства вовлечены в ликвидацию последствий российских обстрелов.

Напомним, в поселке Дымер Киевской области в результате российской атаки разрушена багаэтажка. Ранее спасатели эвакуировали девять человек, среди них одного ребенка. Еще один ребенок 2010 года получил травмы и был госпитализирован. Было известно о десяти погибших, среди них 18-летний юноша.

Спасатели также вытащили из-под завалов разрушенной многоэтажки 7-летнего мальчика . Ребенок провел под обломками дома в Дымере около 13-14 часов после российского удара.