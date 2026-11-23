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Житель поселка Клесов Сарненского района приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за совершение четырех преступлений. Во время следственных действий в его доме правоохранители обнаружили янтарь-сырец, психотропные вещества, каннабис и самодельное холодное оружие в виде японского меча — катаны

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, в мае 2023 года мужчина проник в дом односельчанки и угнал мобильный телефон, зарядный кабель и наручные часы. Общая сумма ущерба составила около 4 тысяч гривен.

За эту кражу его приговорили к пяти годам заключения с испытательным сроком.

Однако в 2026 году мужчина снова совершил кражу. Во время проведения следственных действий по месту жительства полицейские изъяли янтарь-сырец, самодельное холодное оружие по типу японского меча катаны, психотропное вещество PVP, каннабис и устройства для его применения.

Следователи собрали необходимые доказательства и по результатам экспертиз сообщили мужчине о подозрении.

Суд признал его виновным в совершении четырех преступлений и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, с осужденного взыскают более 20 тысяч гривен расходов на проведение судебных экспертиз.

Напомним, в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.