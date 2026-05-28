Скандал в Винницкой области: ФЛП пропавшего военного два года получал госконтракты

После пропажи без вести 28-летнего добровольца Василия Шиндера его ФЛП не прекратил деятельность – на протяжении почти двух лет из-за Prozorro с предпринимателем продолжали заключать договоры государственные и коммунальные учреждения Винницкой области

Об этом пишет издание "20 минут", передает RegioNews.

По данным журналистов, после исчезновения военного его ФЛП заключил десятки контрактов:

в 2022 году – около 40 договоров на сумму почти 964 тыс. грн,

в 2023 году – 217 договоров более чем на 2 млн грн,

за первые месяцы 2024 - еще десятки сделок на сотни тысяч гривен.

В частности, в ноябре 2022 года ФЛП принимал участие в публичных закупках медицинских средств для коммунальной больницы Винницкой области, подписав договор от имени предпринимателя.

Подтверждение гибели военного поступило в июле 2024 года.

О ситуации журналистам рассказал отец военного, который обратился в правоохранительные органы с требованием проверить деятельность ФЛП и законность заключенных соглашений. По его словам, после исчезновения сына бизнес фактически продолжали вести другие по доверенности.

В налоговой службе сообщили, что официальные изменения по прекращению предпринимательской деятельности из-за смерти в реестр не поступали. В то же время, правоохранители открыли уголовное производство по факту возможного использования поддельных документов.

На данный идет проверка обстоятельств заключения договоров и законности действий лиц, действовавших от имени ФЛП.

