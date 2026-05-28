11:49  28 мая
Ограбил офис после атаки на Киев: мужчине грозит до 10 лет
08:38  28 мая
Сломали руку, применили шокер и газ: на Волыни будут судить работника ТЦК
08:20  28 мая
"Вам не жить в селе": на Полтавщине пьяный мужчина угрожал переселенцам оружием
UA | RU
UA | RU
28 мая 2026, 13:58

Скандал в Винницкой области: ФЛП пропавшего военного два года получал госконтракты

28 мая 2026, 13:58
Читайте також українською мовою
Иллюстрация: "20 минут"
Читайте також
українською мовою

После пропажи без вести 28-летнего добровольца Василия Шиндера его ФЛП не прекратил деятельность – на протяжении почти двух лет из-за Prozorro с предпринимателем продолжали заключать договоры государственные и коммунальные учреждения Винницкой области

Об этом пишет издание "20 минут", передает RegioNews.

По данным журналистов, после исчезновения военного его ФЛП заключил десятки контрактов:

  • в 2022 году – около 40 договоров на сумму почти 964 тыс. грн,
  • в 2023 году – 217 договоров более чем на 2 млн грн,
  • за первые месяцы 2024 - еще десятки сделок на сотни тысяч гривен.

В частности, в ноябре 2022 года ФЛП принимал участие в публичных закупках медицинских средств для коммунальной больницы Винницкой области, подписав договор от имени предпринимателя.

Подтверждение гибели военного поступило в июле 2024 года.

О ситуации журналистам рассказал отец военного, который обратился в правоохранительные органы с требованием проверить деятельность ФЛП и законность заключенных соглашений. По его словам, после исчезновения сына бизнес фактически продолжали вести другие по доверенности.

В налоговой службе сообщили, что официальные изменения по прекращению предпринимательской деятельности из-за смерти в реестр не поступали. В то же время, правоохранители открыли уголовное производство по факту возможного использования поддельных документов.

На данный идет проверка обстоятельств заключения договоров и законности действий лиц, действовавших от имени ФЛП.

Напомним, из российского плена вернули военного из Львовской области, которого считали погибшим и похоронили весной 2023 года. В мае 2023 года после анализа и совпадения ДНК были даже проведены "его" похороны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
тендер Prozorro Винницкая область контракт ФЛП пропавшие без вести военный
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Кровавый конфликт на Днепропетровщине: 59-летний гость из Киева ранил ножом местного жителя
28 мая 2026, 15:59
Судят главу "совета депутатов" Новой Каховки
28 мая 2026, 15:47
Организаторам схемы уклонения от мобилизации в Днепре грозит до 9 лет тюрьмы
28 мая 2026, 15:30
В Киевской области ВАЗ "вылетел" в кювет: погибли двое детей
28 мая 2026, 14:45
В Харькове мужчина сам сделал себе бронирование от мобилизации
28 мая 2026, 14:20
В Запорожье задержали майора полиции по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней
28 мая 2026, 13:38
На Хмельнитчине провели масштабную военную подготовку для молодежи
28 мая 2026, 13:19
В Ровно массовое отравление в детском развлекательном заведении
28 мая 2026, 12:50
В Генштабе подтвердили поражение НПЗ "Туапсинский", объектов ПВО и командных пунктов врага
28 мая 2026, 12:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктория Сюмар
Все блоги »