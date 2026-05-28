28 мая 2026, 21:58

Прокуратура оспаривает незаконное изменение назначения земли в парке "Победа"

Фото: Киевская городская прокуратура
Прокуратура в суде оспаривает незаконное изменение целевого назначения под застройку земли, на которой расположена ледовая арена "Льдинка" в парке "Победа"

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Днепровская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с иском об отмене государственной регистрации земельного участка и признании отсутствующим у общества права использовать его под застройку.

Речь идет о земельном участке площадью почти 0,3 га в парке Победа в Днепровском районе Киева.

Установлено, что ледовая арена "Льдинка" расположена на земельном участке рекреационного назначения, входящего в пределы парка культуры и отдыха "Победа" в Днепровском районе.

Отметим, что "Льдинка" уже более 40 лет является одной из главных столичных баз для занятий детско-юношеских спортивных школ по фигурному катанию и хоккею и в настоящее время одна из немногих функционирующих ледовых площадок в столице.

В 2022 году одни из владельцев ледового стадиона зарегистрировали земельный участок, на котором находится здание катка, в Государственном земельном кадастре и определили его целевое назначение как земли для строительства и обслуживания административных домов, офисных зданий компаний.

Следовательно, с целью предотвращения незаконной застройки земельного участка в парке культуры и отдыха "Победа" в Днепровском районе Киева прокуратура обжаловала регистрационные действия относительно земли в судебном порядке.

Напомним, что в Херсонской области правоохранители разоблачили схему незаконного отчуждения коммунальных земель: бывший государственный регистратор в течение трех дней "раздал" 24 гектара земли, оформляя права собственности на умерших лиц и граждан, которые даже не подозревали о таких операциях.

