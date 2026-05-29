Земельний аукціон у Кропивницькому: перемогла фірма депутата

У Кропивницькому компанія, пов'язана з депутатом міської ради Олександром Шамардіним, виграла аукціон на право оренди земельної ділянки площею 0,0656 га по вулиці Кримській під комерційну забудову

Про це пише "Гречка" із посиланням на дані системи "Prozorro.Sale", передає RegioNews.

Земельну ділянку міська рада виставила на електронний аукціон із початковою річною орендною платою 77 тис. грн. Нормативна грошова оцінка ділянки становить близько 1,2 млн грн.

У торгах взяли участь два учасники:

ТОВ "Омега моторс", що належить депутату Кропивницької міськради Олександру Шамардіну,

ФОП Олеся Дроздова.

У ході трираундового аукціону компанія депутата запропонувала 200 тис. грн орендної плати на рік, тоді як інший учасник обмежився сумою трохи вище стартової – 79 тис. грн. У результаті перемогу здобуло ТОВ "Омега моторс".

30 квітня заступник міського голови Олександр Мосін підписав договір оренди з переможцем. Відповідно до умов, компанія сплачуватиме близько 16,6 тис. грн щомісяця.

За даними Prozorro.Sale, аукціон відбувся за процедурою "англійських торгів", яка передбачає щонайменше двох учасників і закриті стартові пропозиції.

Водночас журналісти звертають увагу, що друга учасниця торгів – ФОП Олеся Дроздова – працює адміністраторкою спортклубу "Атлетіко", який, за даними публікацій, пов'язують із Шамардіним. Це може свідчити про можливу пов'язаність учасників аукціону.

Таким чином, орендний аукціон фактично пройшов між пов’язаними сторонами, що викликає запитання щодо реальної конкуренції на торгах. Водночас подібна практика участі "технічних" учасників у земельних аукціонах не є поодинокою.

У міській раді ситуацію наразі не коментували.

