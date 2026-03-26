26 марта 2026, 07:43

Wi-Fi модемы с метадоном: в Кропивницкой колонии задержали организаторов поставок наркотиков

Фото: ДБР
Правоохранительные органы разоблачили и остановили поставки метадона в Кропивницкой колонии №6

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следствие установило, что начальник одного из отделов колонии вместе с бывшими и действующими осужденными наладил доставку наркотиков на территорию учреждения.

Бывшие осужденные посылали почтовые посылки, указывая получателем должностнон лицо. Внутри – Wi-Fi модемы, в которых хоронили свертки с метадоном. Чиновник заносил их в колонию и передавал осужденным для дальнейшего сбыта.

23 марта работники ГБР задержали фигурантов во время очередной доставки наркотиков.

Начальнику отдела и четырем его сообщникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины – незаконный сбыт наркотиков в местах лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители заблокировали наркотрафик в Киевское СИЗО и Старобабановскую исправительную колонию. Запрещенные вещества тщательно маскировали в пищевых продуктах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Нарколаборатория под Харьковом: нацгвардейца приговорили к 9 годам
24 марта 2026, 08:21
На Ровенщине у девушки нашли наркотиков более чем на 20 миллионов
23 марта 2026, 20:25
Чай с наркотиками: в Запорожье разоблачили масштабный наркобизнес
23 марта 2026, 12:55
Все новости »
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
В Винницкой области мужчина сжег дом после ссоры с женой
26 марта 2026, 09:40
Партизаны вывели из строя железнодорожный узел под Луганском
26 марта 2026, 09:34
На Волыни из-за ДТП легковушку смяло всмятку: есть травмированный
26 марта 2026, 09:26
В ГСЧС показали последствия утренней атаки на Харьков
26 марта 2026, 09:13
В Виннице спасатели вытащили из реки тело мужчины
26 марта 2026, 08:59
Силы ПВО обезвредили 130 из 153 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину
26 марта 2026, 08:47
На Днепропетровщине парень в маске напал на девочку и срезал волосы
26 марта 2026, 08:38
Удар российского "шахеда" возле ресторана в Харькове: что известно
26 марта 2026, 08:27
Мужчина, стрелявший в патрульных в Одессе, погиб во время задержания
26 марта 2026, 08:24
Украинка колола ботокс без лицензии сотням людей во Франции: приговор суда
26 марта 2026, 08:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
