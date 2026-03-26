Wi-Fi модемы с метадоном: в Кропивницкой колонии задержали организаторов поставок наркотиков

Правоохранительные органы разоблачили и остановили поставки метадона в Кропивницкой колонии №6

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что начальник одного из отделов колонии вместе с бывшими и действующими осужденными наладил доставку наркотиков на территорию учреждения.

Бывшие осужденные посылали почтовые посылки, указывая получателем должностнон лицо. Внутри – Wi-Fi модемы, в которых хоронили свертки с метадоном. Чиновник заносил их в колонию и передавал осужденным для дальнейшего сбыта.

23 марта работники ГБР задержали фигурантов во время очередной доставки наркотиков.

Начальнику отдела и четырем его сообщникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины – незаконный сбыт наркотиков в местах лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

