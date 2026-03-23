23 марта 2026, 12:55

Чай с наркотиками: в Запорожье разоблачили масштабный наркобизнес

Фото: Национальная полиция
В Запорожской области разоблачили масштабный наркобизнес. Злоумышленники наладили канал снабжения и сбыта "кратома" по всей Украине.

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

40-летний житель Киева организовал схему. Он починил поставки оптовых партий "Mitragyna speciosa" (кратом), обеспечил их хранение, фасовку и последующий сбыт на территории Украины. Он также принимал заказы, организовывал логистику.

Организатор привлек к "работе" еще троих человек. Это 38-летняя женщина, которая отвечала за фасовку и маскировку наркотического средства под легальную продукцию, а также 45-летняя жительница столицы, которая администрировала онлайн-заказ, и 29-летний киевлянин, выполнявший функции фасовщика.

"Злоумышленники действовали с соблюдением мер конспирации. Для хранения и фасовки оптовых партий (от 500 кг и более) они использовали арендованное нежилое помещение большой площади. В дальнейшем кратом, замаскированный под легальный товар, сбывали через логистические компании, а также поставляли в отдельные магазины, в частности, в Запорожье", - рассказали в полиции.

В настоящее время организатор задержан и сообщил ему о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также сообщение о подозрении другим участникам группы.

Напомним, в столице разоблачили мужчин , устроивших изготовление наркотиков в квартире. Во время обыска правоохранители обнаружили лабораторное оборудование, ингредиенты для синтеза амфетамина, электронные весы, мобильные телефоны, банковские карты. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

